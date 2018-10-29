Александр Полонский возглавил департамент банковского надзора ЦБ
Александр Полонский назначен директором департамента обеспечения банковского надзора Банка России. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
«Приказом председателя Банка России директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации с 29 октября 2018 года назначен Полонский Александр Эдуардович», — говорится в сообщении.
Ранее Полонский занимал должность заместителя директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ.