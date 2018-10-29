Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

Уровень безработицы в России в августе текущего года составил 4,6%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, самый низкий показатель у Москвы — 1,2%.

На втором месте Санкт-Петербург с уровнем безработицы в 1,4%. Третью строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ — 2%.

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Как отмечается, самый высокий показатель у Ингушетии — 25,6%.

При этом, по словам экспертов, во второй 2018 года показатели существенно не изменятся.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что безработица в России достигла рекордно низкого показателя.