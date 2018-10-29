Экс-глава Еврокомиссии: экономические отношения России и Италии рухнули

Бывший глава Еврокомиссии и бывший итальянский премьер Романо Проди заявил, что российско-итальянские экономические отношения ухудшились. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По его словам, в настоящее время политические интересы имеют более важное значение, чем экономические.

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«Я смотрю на экономические отношения между моей страной, Италией, и Россией и вижу, что за последние годы они рухнули», — заявил Проди.

Он добавил, что, несмотря на это, Россия и Италия взаимодополняют друг друга, хотя в настоящее время это не находит конкретного материального воплощения.

Ранее нынешний премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о доверии, которым его страна пользуется со стороны великих держав — России и США.