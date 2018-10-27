Welt рассказала о «парадоксальном» росте экономики России

Показатели экономики России демонстрируют положительную динамику, несмотря на ужесточение западных антироссийских санкций. Об этом пишет Welt.

В издании рассказали, что в третьем квартале 2018 года Россия получила профицит текущего счета платежного баланса в размере $26,4 млрд. Авторы Welt отметили, что эта сумма соответствует 6,5% ВВП, что является абсолютным рекордом. Также, напомнили в издании, Центральный банк ожидает профицит в размере $98 млрд.

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По мнению автора статьи, такие данные «пришлись не по вкусу» тем, кто рассчитывал на быстрый негативный эффект от антироссийских санкций.

«Но как минимум в краткосрочной перспективе все произошло как раз наоборот», — подчеркнул автор текста.

Аналитики Welt пришли к выводу, что причинами «сенсационных» прибылей в российской экономике стали рост цен на нефть и изменение динамики рубля.

Ранее газета Die Welt рассказывала, как Россия избавляется от диктата доллара.