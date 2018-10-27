Банк России повысил прогноз чистого оттока капитала из России по итогам 2018 года до $66 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы регулятора.

По данным агентства, ЦБ также понизил прогноз чистого оттока капитала в 2019 году до $25 млрд.

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Как отмечается, в 2020 году регулятор прогнозирует чистый отток капитала из России в $15 млрд.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в текущем году до $55 млрд.