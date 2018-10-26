Кабмин Германии не захотел отказываться от «Северного потока — 2»
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер во время брифинга в правительстве заявила, что позиция Германии по газопроводу «Северный поток — 2» остается неизменной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Деммер подчеркнула, что у Германии нет новой позиции по этому вопросу.
«Могу повторить еще раз позицию правительства ФРГ по «Северному потоку — 2». Она остается неизменной. Речь идет прежде всего о коммерческом проекте», — сказала Деммер.
Также чиновник отметила, что Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала принимать участие в транзите российского газа.
Ранее с критикой «Северного потока — 2» выступил польский президент Анджей Дуда. По его мнению, этот проект поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность.