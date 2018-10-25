Экс-глава «Югры»: ЦБ не дает возможности помочь вкладчикам банка

Бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев заявил, что ЦБ продолжает препятствовать оказанию помощи вкладчикам банка.

«Мы неоднократно предлагали Центральному банку и предоставляли планы по восстановлению финансового состояния банка», — подчеркнул он в интервью «Коммерсант FM».

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По словам Шиляева, в распоряжение ЦБ за последний год было предоставлено до четырех вариантов подобных планов.

Они предусматривали, в том числе возвращение денег «превышенцам» — тем, у кого вклады превышали 1,4 млн.

При этом, утверждает Шиляев, дополнительных расходов бюджет РФ не понесет.

Однако, по словам экс-председателя правления «Югры», эти планы Центробанком отвергались, а причины по котором это происходило, не назывались.

Шиляев заверил, что судебные тяжбы с ЦБ будут продолжены.

Из-за отзыва лицензии у «Югры» пострадали 35 тыс. человек, сообщал Союз вкладчиков России. Сумма же долга перед ними достигает 16 млрд руб.