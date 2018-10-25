Саудовская Аравия вложит $500 млн в Российско-китайский инвестфонд

Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) вложит в Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) $500 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как отмечается, таким образом под управлением новой структуры будет аккумулирован капитал на сумму $2,5 млрд.

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«Согласно учредительной документации, РКИФ является открытой платформой и может привлекать дополнительный капитал от международных институциональных инвесторов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате транзакции PIF в размере $500 млн будет создан трехсторонний Российско-китайско-саудовский инвестиционный фонд.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии рассказал о крупной несвязанной с нефтью сделке.