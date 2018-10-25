Владимир Кирюхин рассказал, почему нужно отменять перекрестное субсидирование

Перекрестное субсидирование тормозит экономический рост, и снятие этого бремени со всей промышленности — и с крупных энергоемких предприятий, и со среднего бизнеса — может привести к росту промышленного производства примерно на 3,5%, заявил генеральный директор компан­ии En+ Development Владимир Кирюхин.

«Еще с 2013 года правительство, Министерство энергетики и регулирующие органы всерьез озаботились этой проблемой: существует ряд законодательных инициатив, которые связаны с процессом поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования. Это дифференциация тарифов ФСК в зависимости от потребления и введение социальной нормы для населения. По моему мнению, дифференциация тарифов для ФСК не приведет ни к какому результату, просто получится перераспределение затрат между крупными промышленными потребителями», — пояснил Кирюхин в интервью «Бизнес FM».

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По его словам, необходимо определить то количество электроэнергии, которое нужно рядовому домохозяйству, а все, что выше потребляется - оплачивать либо по повышенному тарифу, либо прийти к экономически обоснованному.

При введении дифференцированного тарифа на электроэнергию мы должны стремиться к тому, чтобы ни в коем случае не пострадали социально незащищенные слои населения — им, может быть, нужно еще и снижать эту оплату, уверен Кирюхин.

«Но вполне обеспеченные люди, у которых коттеджи по тысяче метров отапливаются электричеством (потому что для них это точно так же стоит в три раза ниже себестоимости), или те, кто пытается установить у себя оборудование для майнинга, они не должны платить по социальному тарифу. И второй момент: мы должны в любом случае проводить мероприятия, которые будут стимулировать энергоэффективность, в том числе сокращать потребление электроэнергии на отопление. Необходимо решать проблему газификации, и не только для дачных участков: в Сибири у нас есть регионы, которые еще не газифицированы», — отметил генеральный директор компании En+ Development.

«В последние годы темпы промышленного роста значительно отстают от желаемых, и перекрестное субсидирование играет тут не последнюю роль, отметил Кирюхин. — Перекрестное субсидирование бьет не столько по энергетикам, сколько по крупным промышленным производствам, лишая их возможности развития. При этом мы понимаем, что реальный рост благосостояния населения не может быть обеспечен за счет льгот и субсидий — его может дать только развитие промышленности и рост экономики. В этой связи ликвидация перекрестного субсидирования остается одной из наиболее актуальных проблем в отрасли».