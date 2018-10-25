Экс-глава «Югры»: ЦБ не дает возможности помочь вкладчикам банка

Бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев положительно оценил создание комиссии по изучению ситуации и помощи «превышенцам», но отмечает, что на деле ЦБ препятствует оказанию помощи вкладчикам банка.

«Мы неоднократно предлагали Центральному банку и предоставляли планы по восстановлению финансового состояния банка. Порядка трех или четырех вариантов было предоставлено Центральному банку в течение года с момента ввода временной администрации. По этому плану должны были быть возвращены все деньги, потраченные государством, и также были бы возвращены деньги так называемым «превышенцам», то есть тем, у кого вклады превышают 1,4 млн руб. — это порядка 16 млрд руб. То есть никаких дополнительных средств государству тратить не нужно», — отметил Шиляев.

Реклама

Предлагаемые планы, по словам Шиляева, однако, ни разу не были рассмотрены, каждый раз отвергались, при этом причины не назывались.

«Мы продолжаем судиться с Центральным банком, надеемся все-таки на положительный исход в этих судах. То есть нас суды почему-то тоже не услышали. Мы довольно-таки аргументировано предоставляли свои факты, но почему-то суды всех инстанций не рассмотрели даже наши документы. Но мы продолжаем судиться, то есть мы будем отстаивать нашу позицию всеми законными способами», — пояснил он.

По данным Союза вкладчиков России, из-за отзыва лицензии у «Югры» пострадали 35 тыс. человек, а сумма долга перед ними достигает 16 млрд руб.

В планах кабмина, которые огласил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, создание рабочей группы вместе с Центробанком и Агентством по страхованию вкладов.

Первыми, кто получит помощь по новой программе, будут вкладчики «Югры»: банк лишился лицензии в июле 2017 года.

Шиляев говорит, что согласно планам экс-руководства банка, удастся вернуть вклады всем пострадавшим, причем на всю сумму— 16 млрд руб. «Что будет предложено создаваемой комиссией, я не знаю», — отметил он.