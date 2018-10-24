Россия изучает возможность подключения Италии к «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона изучает возможность подключения Италии к газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Италия может быть подключена к «Турецкому потоку» через Болгарию или Сербию.

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Он также добавил, что в настоящее время Россия и Италия изучают вопросы по развитию инфраструктуры.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие стран Евросоюза в проекте «Турецкий поток» возможно при наличии гарантий.