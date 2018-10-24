«Роснефть» и итальянская Eni обсудили перспективы сотрудничества

«Роснефть» и итальянская энергетическая компания Eni обсуждают возможные параметры своего сотрудничества на фоне санкций США в отношении компаний из РФ.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Eni.

«Встреча главы «Роснефти» Игоря Сечина и руководителя Eni Клаудио Дескальци прошла вечером во вторник. Предметом обсуждения стали общие проекты компаний», - говорится в пресс-релизе.

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При этом Eni охарактеризовала «Роснефть» как важного партнера.

В итальянской компании отметили, что год назад «Роснефть» получила 30% в крупном проекте Eni Zorh в Египте. Именно там несколько лет назад Eni обнаружил крупное месторождение нефти.

«В частности, обсуждались общие проекты, включая в Египте, с учетом уважения всех международных норм», - сообщили в пресс-службе Eni.