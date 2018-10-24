Приставы попросили снять арест со счета Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы получил заявление пристава о снятии ареста со счета экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает RNS.

По словам пресс-секретаря суда Лианы Ахмедовой, поступило заявление о снятии ареста с денежных средств, находящихся на расчетном счете, открытом на имя Улюкаева.

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По поводу заявления судебного пристава судебное заседание назначено на 31 октября.

Ранее сообщалось, что судебным приставам было направлено распоряжение Замоскворецкого суда Москвы о списании с арестованных счетов бывшего министра экономики и развития России Алексея Улюкаева штрафа в 130 млн рублей.