Сбербанк не будет акционером новой авиакомпании в случае ее создания

Сбербанк не рассматривает получение доли в случае создания новой региональной авиакомпании, заявил первый зампред Сбербанка Лев Хасис, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что банк рассматривает участие в проекте через собственную лизинговую компанию, которая поставит воздушные суда перевозчику.

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«Сбербанк является одним из лидеров на рынке лизинга воздушных судов. В случае, если региональная авиакомпания будет создана, Сбербанк Лизинг имеет все возможности для того, чтобы помочь ей обеспечить наличие парка современных воздушных судов, которые необходимы для того, чтобы обеспечить связь российских территорий друг с другом. При этом Сбербанк не предполагает акционерного участия в этой авиакомпании. Наше участие будет заключаться в консультационной помощи и в помощи в обеспечении такой компании парком воздушных судов на условиях лизинга», — заявил Хасис.

Ранее сообщалось, что новая региональная авиакомпания Сбербанка и ВТБ получит госсубсидии.