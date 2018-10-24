Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 8 августа

Впервые с 8 августа курс евро опустился ниже показателя в 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что курс европейской валюты упал до 73,99 руб. Позднее в 15.09 мск он составил 74,32 руб. При этом курс американской валюты тоже упал ниже показателя 8 августа до 64,94 руб.

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По данным на 15.09 мск курс доллара снизился на 25 копеек и составил 65,27 руб.

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Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что заработные платы в стране увеличиваются беспрецедентными темпами.