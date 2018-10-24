Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2019-2021 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Его доходная часть составит в будущем году 19 трлн 969,3 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом рост на 6,5%.

Расходная часть – 18 трлн 37,2 млрд рублей.

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Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 трлн рублей.

При составлении проекта федерального бюджета правительство ориентировалось на прогноз по инфляции не выше 4,3%.

Госдума впервые с 2014 года рассматривает профицитный бюджет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пленарного заседания.