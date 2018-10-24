Топилин заявил о беспрецедентном темпе роста зарплат в России

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что заработные платы в стране увеличиваются беспрецедентными темпами, передает РИА «Новости».

По словам министра, речь идет как о зарплатах в реальном, так и о зарплатах в номинальном выражении. Отмечается, что за 2018 год они повысились на 11%, что объясняется исполнением майских указов президента и увеличением МРОТ до уровня прожиточного минимума.

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