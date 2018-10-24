Эксперты назвали условие роста доллара до 90 рублей

Если цена на нефть обрушится до $50–55 за баррель, а внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся, то курс доллара может вырасти до 80-90 руб. Такие выводы изложили аналитики Института Гайдара в докладе «Вызовы и риски сценарного прогноза на 2019-2024 годы».

В своем докладе эксперты оценили сценарии, которые заложены в проекте федерального бюджета России на следующие три года. По их мнению, вероятность выхода доллара на уровень 80-90 руб. «очень высока», если цена на нефть упадет на 25% от текущего уровня. Они подчеркнули, что курс рубля зависит не только от снижения стоимости нефти, но и от сохранения внешних санкций и «бюджетного правила, предполагающего покупки валюты на внутреннем рынке в ФНБ».

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent упала ниже $77 за баррель.