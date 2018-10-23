«Норникель» стал соучредителем «Инновационного инжинирингового центра»

Как передает «Би-би-си», компания «Норникель» стала одним из соучредителей некоммерческой организации «Инновационный инжиниринговый центр».

Гендиректором центра является Николай Колпаков. В июле на выставке «Иннопром - 2018» Колпаков говорил, что «Инновационный инжиниринговый центр» будет «интегратором построения кооперационных связей в сфере технологического инжиниринга в России».

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На том же мероприятии заместитель директора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук заявил, что компания рассматривает «Инновационный инжиниринговый центр» «как интерфейс взаимодействия с российскими компаниями по решению наших непосредственных конкретных задач».

«Норникель» активно занимается развитием цифровых и IT- технологий и тесно сотрудничает с участниками этого рынка. Неделю назад компания подписала партнерское соглашение со «Сколково».

«Норникель» создает в «Сколково» партнерский центр, который займется развитием, продвижением и внедрением новых IT-технологий. Участники соглашения уверены, что партнерство придаст новый импульс для всей IT-отрасли в целом и привлечет интерес лучших технологических компаний страны.

Взаимодействие «Норникеля» с «Инновационным инжиниринговым центром» позволит обеспечить создание интерфейса взаимодействия с российскими предприятиями, в том числе малого бизнеса и реализовывать инжиниринговые проекты по созданию новых технологических решений на базе отечественных технологий.

Долгосрочная стратегия развития Компании предусматривает масштабную инвестиционную программу, включающую модернизацию действующих и создание новых мощностей для повышения эффективности, экологичности и безопасности производства.

Компания заинтересована в сотрудничестве с надежными российскими поставщиками, которые будут соблюдать взятые на себя обязательства по срокам поставки, объему и качеству выполняемых работ, оказываемых услуг.

Такой опыт у «Норникеля» уже есть. Компания и ее дочерние предприятия, сотрудничают не только с промышленными комплексами Красноярского края, но и других регионов страны.

Взаимодействие «Норникеля» с «Инновационным инжиниринговым центром» позволит обеспечить создание интерфейса взаимодействия с российскими предприятиями, реализовывать инжиниринговые проекты по созданию новых технологических решений на базе отечественных технологий.