Медведев рассказал о подготовке контрсанкций против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что кабмин уже начал прорабатывать предложения об ответных экономических мерах в отношении Украины, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам председателя правительства, предложения по президентскому указу будут подготовлены в ближайшее время.

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«Я уже имею версии нескольких постановлений правительства, эти постановления, естественно, отражают смысл указа. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации», — сказал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства Владимира Путина об ответных санкциях против Украины.