Гройсман высказался о новом повышении цен на газ для украинцев
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил возможность очередного повышения цен на бытовой газ для украинцев. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
Премьер подчеркнул, что вопрос о новом повышении цен на 35% «не стоит и не может стоять».
«Этого не произойдет, потому что это недопустимо для украинских граждан», — сказал Гройсман.
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Он также отметил, что в будущем стоимость газа на Украине будет зависеть от импортных цен.
Ранее Гройсман объяснил, зачем правительство Украины повысило цены на газ.