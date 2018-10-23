Гройсман высказался о новом повышении цен на газ для украинцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил возможность очередного повышения цен на бытовой газ для украинцев. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Премьер подчеркнул, что вопрос о новом повышении цен на 35% «не стоит и не может стоять».

«Этого не произойдет, потому что это недопустимо для украинских граждан», — сказал Гройсман.

Реклама

Он также отметил, что в будущем стоимость газа на Украине будет зависеть от импортных цен.

Ранее Гройсман объяснил, зачем правительство Украины повысило цены на газ.