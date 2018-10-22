Украина откажется от шампанского и коньяка

В рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом виноделы Украины договорились об отказе от терминов «шампанское» и «коньяк». Об этом сообщает «Экономическая правда».

Поясняется, что требования о смене названия исходят от Франции, так как эти термины происходят от географических названий ее территории — провинции Шампань и города Коньяк.

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Так, «шампанское» может стать «игристым вином», а «коньяк» — «бренди», или могут быть согласованы другие названия.

Как сообщил генеральный директор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко, несмотря на вероятное падение доходов виноделов при переходе на новые наименования, украинские производители готовы к этому.