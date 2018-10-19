CNBC: рост экономики Китая спустился до самого низкого уровня с 2009 года

Экономический рост Китая замедлился до минимального уровня первого квартала 2009 года на фоне торговой войны с США, сообщает CNBC со ссылкой на официальные данные Китая.

В третьем квартале 2018 года рост второй по величине экономики мира увеличился на 6,5% в годовом исчислении. По данным аналитиков, опрошенных Reuters, это не оправдало ожиданий роста на 6,6%. Последние данные по ВВП также оказались ниже роста на 6,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

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Несмотря на это, фондовый рынок Китая смог восстановиться от прежних потерь, говорится в материале. По данным национального бюро статистики КНР, экономика выросла на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом. CNBC отмечает, что многие сторонние эксперты уже выразили скептицизм по поводу достоверности финансовых отчетов Китая. В настоящее время внимание экспертов особенно направлено на экономику Китая из-за торговой войны с США и двусторонних пошлин между Вашингтоном и Пекином.

Как отмечается, на данный момент Китай стремится проводить относительно жесткую денежно-кредитную политику. Целевой показатель экономического роста Китая в этом году составил около 6,5%, согласно ранее предоставленным официальным данным, говорится в материале.