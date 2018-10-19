Прибыль «Россетей» выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ за первые девять месяцев 2018 года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,213 млрд руб , следует из отчета компании, который был опубликован в пятницу.

Выручка ПАО в отчетном периоде составила 26,42 млрд руб., увеличившись на 3,1% в годовом выражении.

Реклама

Валовая прибыль «Россетей» выросла на 3,1% — до 23,326 млрд руб., себестоимость продаж — на 3,2%, до 3,094 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 19,32 млрд руб., что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2018 года практически не изменились с конца 2017 года и составили 31,021 млрд руб., краткосрочные обязательства достигли 1,658 млрд руб. против 2,129 млрд руб.

«Россети» правляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

В сентябре 2017 года ПАО возглавил Павел Ливинский.