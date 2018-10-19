ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»
Банк России отозвал лицензию у столичного банка «Риал-кредит». Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что в деятельности кредитного учреждения выявили многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в части противодействия отмыванию денег.
«При этом в III квартале текущего года банком в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств.», — указали в ЦБ.
Регулятор также сообщил, что трижды за 12 месяцев принимал меры надзорного воздействия в отношении банка. В итоге кредитное учреждение лишено лицензии, в банке назначена временная администрация.
Банк занимал 417 место в банковской системе России.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у Востсибтранскомбанка.