ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»

Банк России отозвал лицензию у столичного банка «Риал-кредит». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в деятельности кредитного учреждения выявили многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в части противодействия отмыванию денег.

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«При этом в III квартале текущего года банком в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств.», — указали в ЦБ.

Регулятор также сообщил, что трижды за 12 месяцев принимал меры надзорного воздействия в отношении банка. В итоге кредитное учреждение лишено лицензии, в банке назначена временная администрация.

Банк занимал 417 место в банковской системе России.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Востсибтранскомбанка.