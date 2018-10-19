Пушков обвинил США во лжи и игре краплеными картами

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем твиттере назвал ложью утверждения о том, что Россия и Иран являются источником угрозы для Европы.

По мнению Пушкова, заявления об угрозе со стороны России являются для США способом убедить Европу покупать американские газ и нефть.

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«США утверждают, что Россия «угрожает Европе», а баллистические ракеты Ирана якобы нацелены на нее. Потому-то ЕС и должен отказаться от Северного потока — 2 и иранской нефти. И то, и другое — ложь и пропаганда. Цель этой игры краплеными картами — навязать европейцам газ и нефть из США», — написал Пушков.

Ранее помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл рассказал об угрозе европейским странам из-за участия в «Северном потоке — 2».