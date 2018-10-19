США сочли неприемлемой поддержку Европой «Северного потока — 2»

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что поддержка европейскими странами строительства «Северного потока — 2» неприемлема, передает РИА «Новости».

По мнению Митчелла, участие европейских государств в проекте усиливает их энергетическую зависимость от России, «от которой США их защищают».

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«Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как «Северный поток-2», — сказал Митчелл.

Данное заявление он сделал во время своего выступления на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Ранее Buzzfeed рассказал, как изменился подход США к «маленьким государствам» в Европе после прихода Уэсса Митчелла на должность помощника госсекретаря США по европейским вопросам.