Минфин объяснил санкциями задержки платежей иностранных государств по долгам перед Россией

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что задержки платежей иностранных организаций по долгам перед Россией связаны с санкциями, сообщает «Прайм».

«Были определенные задержки в платежах организаций. Санкционные последствия», — сказал он.

По данным Счетной палаты, просроченная задолженность правительств иностранных государств и юрлиц перед Россией за 2017 год возросла на 36,2%, и на 1 января 2018 года составила $13 млрд. Доля в общем объеме долга иностранных государств перед Россией увеличилась с 26,8% на 1 января 2017 года до 33,9% на 1 января 2018 года в связи с неоплатой странами-дебиторами соответствующих платежей, установленных межправсоглашениями.