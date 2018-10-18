Путин ответил на вопрос про возобновление чартеров в Египет

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что вопрос возобновления чартерных рейсов в Египет стоит на повестке дня.

«Как вы знаете, мы возобновили полеты между Москвой и Каиром. На повестке дня — открытие чартеров в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду», — сказал Путин.

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По его словам, в ближайшее время такие рейсы могут возобновиться, однако представителям Минтранса еще предстоит поработать.

«Газета.Ru» в режиме онлайн рассказывает о ключевых заявлениях, сделанных в ходе пленарного заседания.