Bloomberg: российские миллиардеры разбогатели больше всех в 2018 году

Российские миллиардеры стали мировыми лидерами по наращиванию состояния за год, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, 10 самых богатых россиян увеличили благосостояние в среднем на 10,8%. За ними следуют американцы, состояние которых выросло в среднем на 7,5%. Британские миллиардеры разбогатели за год на 3,4%, несмотря на спорные переговоры Brexit и ухудшение отношений с Москвой. Успех россиян связывают с ростом цен на нефть.

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Худший результат показали миллиардеры из Китая, потерявшие за год 27,6%, главным образом из-за падения в сфере технологий и недвижимости.

Ранее Forbes составил рейтинг самых богатых семей России.