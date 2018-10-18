Госдума приняла в первом чтении проект о заморозке накопительной пенсии до 2021 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии в России до 2021 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Законопроект предлагает продлить «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года.