Ростуризм ожидает рекордного турпотока в Крым в этом году

В Ростуризме прогнозируют, что туристический поток в Крым в этом году станет рекордным. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Ожидается значительный рост… Улучшение транспортной доступности (открытие нового аэропорта в марте и введение моста) привело к тому, что турпоток в Крым вырос более чем на 30% до более чем 6 млн человек. Год еще не кончился, подождем, но мы считаем, что это будут рекордные показатели», — сказал Сафонов в кулуарах конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России».

Отмечается, что новый терминал аэропорта Симферополя открылся в марте 2018 года, а Керченский мост, который связал Краснодарский край и Крым по суше, — в мае.