Сальвини пообещал сделать все для отмены антироссийских санкций

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что будет со своей стороны делать все необходимое для отмены антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что смысла в санкциях против России нет.

«У меня создается впечатление, что руководство ЕС готово и дальше идти по пути санкций и, более того, создавать их автоматическое продление. И это меня абсолютно не устраивает», — сказал Сальвини.

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Он отметил, что не может назвать сроки окончания санкционной политики Евросоюза в отношении России, однако пообещал со своей стороны сделать «все для того, чтобы отмена санкций произошла как можно скорее».

Ранее сообщалось, что МВД Италии выступило за отмену антироссийских санкций.