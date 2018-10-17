Помпео сообщил о возможности частичной отмены санкций против Турции

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что часть санкций, наложенных ранее на Турцию в связи с делом пастора Эндрю Брансона, может быть снята, передает американское агентство Bloomberg.

Госсекретарь отметил, что окончательное решение по поводу отмены санкций на данный момент не принято, однако это, по его словам, было бы «логично» после того, как турецкий суд принял решение освободить Брансона.

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«Некоторые санкции, которые были введены, были напрямую связаны с пастором Брансоном, и было бы логично, теперь их отменить», — сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что с освобожденным пастором Брансоном провел встречу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.