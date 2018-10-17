Браудер попросил Швецию и Норвегию расследовать операции банка Nordea

Глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер обратился в шведские и норвежские правоохранительные органы и попросил их заняться расследованием подозрительных операций Nordea Bank. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что речь идет об операциях, которые проводились в период с 2007 по 2013 годы. Согласно данным Bloomberg, на шведские, финские, норвежские и датские счета Nordea Bank поступали платежи от компаний, которые могли использоваться для уклонения от налогов и отмывания денег.

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Уточняется, что Браудер уже направлял подобный запрос к властям Дании, но его отклонили. В настоящее время он якобы собрал новые данные об операциях банка. По словам Браудера, он намерен обратиться с аналогичной просьбой к властям Финляндии и Дании.

Ранее глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого Генпрокуратура России обвинила в переводе денег экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, заявил, что его выдача российской стороне может представлять угрозу для его жизни.