CNBC указал на нестыковки в оборонных сделках Трампа с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп не решился поставить под угрозу сделки по оружию с Саудовской Аравией, несмотря на всеобщее возмущение из-за исчезновения критиковавшего королевство журналиста Джамаля Хашогги, отмечает CNBC.

Саудовская Аравия — покупатель номер один американского оружия, отмечает телеканал. Согласно информации международного института по исследованию проблем мира в Стокгольме, с 2013 по 2017 год на саудовское государство приходилось 18% от общего объема продаж оружия США, что составляет около $9 млрд.

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Однако более глубокий взгляд показывает, что продажи не настолько большие, как заявлял Трамп, отмечает CNBC. Как поясняет телеканал, в марте на встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Белом доме американский президент похвалил состоявшееся ранее заключение контракта на поставку вооружения с суммой в $110 млрд. Тем не менее, эти средства еще не поступили в США, объясняет CNBC со ссылкой на Госдепартамент и агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

CNBC отмечает, что на данный момент у США несколько оборонных соглашений с Эр-Риядом, и не совсем ясно, откуда Трамп взял цифру в $110 млрд.

«Я знаю, что [сенаторы] говорят о различных санкциях, но [Саудовская Аравия] тратит $110 млрд на военную технику и на то, что создает рабочие места. Мне не нравится идея приостановки инвестиций в размере $110 млрд в Соединенные Штаты», — сказал Трамп ранее.

Более того, со времени визита Трампа в прошлом году в Саудовскую Аравию Госдепартамент США объявил только о шести контрактах на общую сумму $4 млрд.

В материале отмечается, что американский президент отметил важность двусторонних отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, тем самым оттеснив потенциальные санкции в отношении королевства в ответ на исчезновение журналиста Джамаля Хашогги. Богатое нефтью саудовское государство является одним из важнейших стратегических партнеров Америки на Ближнем Востоке и «постоянным клиентом» американских оборонных компаний, говорится в материале.