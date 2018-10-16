Путин назвал «в целом позитивной» ситуацию в экономике

Ситуация в российской экономике в целом позитивная, если смотреть на ключевые параметры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, говорится в сообщении Кремля.

«Словом, по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная», — отметил президент.

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По словам главы государства, устойчивость финансового рынка в России сохраняется в том числе благодаря совместной работе правительства и Банка России.

Путин также обратил внимание на рост золотовалютных резервов — с начала этого года они увеличились на 5,7% и достигли отметки в $459 млрд.

Ранее Путин назвал сельское хозяйство локомотивом движения российской экономики.