Минздрав анонсировал новые меры борьбы с табаком

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова анонсировала новые меры в сфере борьбы с табаком, передает РИА «Новости».

По ее словам, Минздрав прорабатывает введение «обезличенных» пачек сигарет, на которых не будет логотипов, а марка будет написана единым шрифтом. Также предлагается сократить числа мест, где курение разрешено.

Реклама

«Еще недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства, нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%», — напомнила Скворцова.

По словам Скворцовой, сейчас главная задача — это «последовательная денормализация курения».

Ранее Минздрав предложил регионам ограничить продажу табачных изделий в Международный день без табака, который отмечается 31 мая.