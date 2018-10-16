Медведев внес законопроект об усилении контроля за расходованием маткапитала

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает усиление контроля за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности проект закона определяет перечень организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направить средства маткапилата. Кабмин объясняет необходимость тем, что подавляющее количество такие организаций неподконтрольны Центробанку и другим государственным органам, в связи с чем возрастают риски для семей, которые распоряжаются маткапиталом.

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Также правительство обращает внимание на мошеннические схемы, которые используются для обналичивания материнского капитала через приобретение жилья, непригодного для проживания. В связи с этом кабмин предлагает отказывать в распоряжении средствами маткапитала, если они идут на приобретение жилья, признанного непригодным.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте размера маткапитала в ближайшие три года.