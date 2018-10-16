СМИ: управленцам финансово неустойчивых банков могут запретить уезжать из России

Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает законопроект, согласно которому владельцы и топ-менеджеры банков, к финансовой устойчивости которых у ЦБ возникают вопросы, могут лишиться возможность выезжать за рубеж. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова.

«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу», — заявил Аксаков.

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Изначально в Госдуме хотели ограничить выезд только топ-менеджерам тех банков, которые проходят санацию, однако в ведомстве приняли решение ужесточить ответственность банкиров.

В «Известиях» напомнили, что ЦБ считает банк финансово неустойчивым, если он не может по требованию вкладчика или компании выдать им денежные средства, размещенные на их счетах.

Ранее Минфин предложил изменить валютный контроль для резидентов под санкциями.