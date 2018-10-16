The Guardian: отравление Скрипалей ударило по рынку недвижимости в Солсбери

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери привело к тому, что недвижимость в городе подешевела почти на 10%. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, проданные с мая по июль дома в среднем стоили £299,2 тыс. Однако в предыдущие три месяца они продавались в среднем за £328,2 тыс.

Реклама

Согласно исследованию кредитной организации Cashback Remortgages, падение цен на недвижимость в Солсбери составило около 8,8%. Цены снижались несмотря на рост стоимости недвижимости на 1,9% в этот же период по всему графству Уилтшир, где расположен Солсбери.

Ранее сообщалось, что дом Скрипаля пользуется популярностью у российских туристов.