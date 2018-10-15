Счетная палата допустила резкий взлет цен на бензин

В Счетной палате заявили, что повышение акцизов на топливо, которое произойдет 1 января 2019 года может вызвать резкое увеличение розничных цен на бензин, передает ТАСС со ссылкой на заключение ведомства о проекте бюджета на 2019-2021 годы.

В ведомстве отметили, что такая ситуация может привести к дополнительным мерам, компенсационного и сдерживающего характера.

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«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин», — говорится в документе.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала отчет о динамике цен на автомобильное топливо в период с 17 по 23 сентября нынешнего года.