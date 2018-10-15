Британия и Россия могут отказаться от доллара в случае необходимости

Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что Москва и Лондон могут при необходимости отказаться от доллара при расчетах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас есть готовая инфраструктура, позволяющая российским и британским компаниям при необходимости перейти на расчеты в рублях и фунтах стерлингов.

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«Британский фунт — такая же свободно конвертируемая валюта, как доллар и евро...Для российской компании ничего не стоит открыть счет в фунтах в российском или иностранном банке. Российский импортер может также купить фунт на Московской бирже и им рассчитаться», — сказал Абрамов.

Ранее сообщалось, что Россия и Британия возобновили торговый диалог впервые с 2014 года.