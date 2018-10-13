Абхазия захотела узаконить рублевые расчеты с Россией

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба заявил, что стране необходимо узаконить расчеты в рублях при торговле с Россией, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что хотя российский рубль и является основным платежным средством в стране, соглашения о его использовании в качестве платежного средства между двумя Россией и Абхазией до сих пор не существует.

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«Соответственно, все рубли в нашей экономике — это такой же товар, как и остальные. В условиях отрицательного сальдо внешнеторгового баланса у нас возникает острый дефицит ликвидности, инвестиционных ресурсов в банковской системе, что существенно ограничивает развитие нашей экономики...», — сказал Ардзинба.

Он подчеркнул, что для развития экономики Абхазии необходимы заемные ресурсы, а без валютного соглашения «выход на российский рынок для нас закрыт».

Ранее сообщалось, президент Абхазии приглашал Путина и Медведева на юбилей признания независимости республики.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии. Также независимость республики признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.