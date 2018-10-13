Лавров заявил о начале создания российской промзоны в Египте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для египетской газеты Al Ahram заявил о начале создания в Египте российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, а также о начале строительства атомной электростанции российского образца в городе Эль-Дабаа. Текст материала был опубликован на сайте министерства.

Министр подчеркнул, что в 2018 году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

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«Накопленный опыт плодотворной совместной работы, опора на принципы дружбы, доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга составляют сегодня прочный фундамент наших отношений, которые вышли на уровень всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества», — отметил Лавров.

Он также упомянул о том, что товарооборот между Россией и Египтом составляет более $6,5 млрд.