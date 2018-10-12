Посол отметил оживление торговли между Россией и Британией

Посол России в Лондоне Александр Яковенко рассказал о существенном оживлении торговли между странами за последний год, передает РИА «Новости».

По его словам, объем двусторонней торговли в 2017 году вырос почти на 23% и достиг почти $13 млрд, с января по июнь 2018 года товарооборот вырос еще на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«Британский бизнес настроен развивать сотрудничество с Россией, понимая, что это будет выгодно для обеих наших стран», — отметил он.

Ранее сообщалось, что положительное сальдо внешней торговли России в августе текущего года выросло в 2,4 раза и составило $15,797 млрд против $6,664 млрд в августе 2017 года.