Матвиенко рассказала, что считает «золотым стандартом интеграции»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время выступления на V Форуме регионов России и Белоруссии заявила, что считает Союзное государство двух стран «золотым стандартом интеграции», передает РИА «Новости».

По мнению спикера, объединение России и Белоруссии является самым прочным на евразийском пространстве.

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«Наш союз смело можно назвать эталоном, золотым стандартом интеграции», — сказала Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, странам нужно научиться выстраивать производственные цепочки таким образом, чтобы поддерживать друг друга, не пускаясь в ненужную конкуренцию. Матвиенко добавила, что нужно избавляться от барьеров в торговле, обеспечивать беспрепятственный транзит и равные условия для российских и белорусских производителей товаров.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетные отрасли экономики России и Белоруссии.