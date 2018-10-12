Минск получил $263 млн в рамках «перетаможки» нефти, задержанные Россией

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск получил $263 млн в в рамках «перетаможки» нефти, задержанные Россией с июля, сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот механизм «не имеет конкретной цифры, зависит от стоимости барреля».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что российская сторона недоперечисляет Минску пошлины от реэкспорта 6 миллионов тонн нефти, о чем страны договорились в апреле 2017 года.