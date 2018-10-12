ЦБ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка»

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций Банк промышленно-инвестиционных расчетов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что речь идет об отзыве у московского банка лицензии с 12 октября этого года.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций… у ООО Банк промышленно-инвестиционных расчетов», — говорится в сообщении регулятора.

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Согласно имеющейся информации, по данным на 1 сентября этого года кредитная организация занимала 296-е место в российской банковской системе.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у двух банков.