Плата за вывоз мусора может вырасти в 2019 году в несколько раз

По словам экспертов, стоимость вывоза мусора в России вырастет от 12% до нескольких раз, в зависимости от региона, после того, как с 1 января заработает новая система обращения с бытовыми отходами, передает корреспондент «Газеты.Ru».

О повышении платы за вывоз твердых бытовых отходов в коммунальном секторе на 12% рассказал, в частности, член экспертного совета комитета ЖКХ Государственной думы России Арсений Беленький. Он отметил, что по предварительным расчетам рост «мусорных платежей» может достигнуть 30 рублей на человека в общей платежке за ЖКХ.

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«Ивановская область уже перешла на новую систему. Если ранее стоимость услуги по вывозу коммунальных отходов составляла 2,5 рубля с квадратного метра, то теперь с человека берут в районе 86 рублей», — сказала директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, плата за стандартную двухкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров выросла со 137,5 рублей до 258 рублей. Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, в зависимости от территории финансовая нагрузка на жителей может увеличиться в три-пять раз, так как платеж будет дважды собираться с потребителя.

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